Sanremo 2023, non solo Ferragni: anche Fedez in Rai

Fedez a Sanremo 2023 con il suo podcast 'Muschio Selvaggio' e non solo. Il rapper ha spoilerato la notizia nelle scorse ore con un inatteso post sui social. Secondo quanto rivelato dal sito Dagospia, il marito di Chiara Ferragni andrà in onda nei giorni del Festival per 15 minuti alle 18,45, come riferito da un'agenzia Ansa e con contenuti più ampi su Rai Play. In aggiunta, si esibirà sulla nave Costa Smeralda ormeggiata dinanzi la città ligure nel corso della kermesse musicale.