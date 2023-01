Chi è Giancarlo Perbellini: carriera, vita privata, peso e altezza

Giancarlo Perbellini: biografia e vita privata

Nato a Bovolone (Verona), nel 1964, Giancarlo Perbellini eredita dal nonno Ernesto la passione per la pasticceria e la cucina. Sono tante le ore trascorse in laboratorio, apprendendo i segreti di questa arte sapiente. Dopo aver frequentato la scuola alberghiera a Recoaro, nel Vicentino, Perbellini lavora in diversi ristoranti: “Marconi”, “Desco” e “12 Apostoli” a Verona e “San Domenico”, a Imola. Il desiderio di affinare tecniche e conoscenze culinarie lo portano a viaggiare e lavora in alcuni ristoranti francesi: da “Taillevent” e “L’Ambroise” a Parigi sotto la guida dello chef Bernard Pacaud, a “La Terrasse” di Juan Le Pins. Nel 1989 apre il ristorante “Perbellini” di Isola Rizza, conquistando nel 1996 la prima stella Michelin e nel 2002, la seconda. Perbellini è stato sposato fino al 2014 con Paola Secchi. Dal matrimonio sono nati due figli. Dopo la separazione, lo chef si è poi risposato con Silvia Bernardocchi. Giancarlo Perbellini si è attestato al sesto posto della classifica degli chef più ricchi al mondo con un patrimonio di oltre 5 milioni di euro.