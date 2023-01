Chi è Enrico Crippa: carriera, vita privata, altezza e peso

Enrico Crippa , noto chef pluristellato, sarà uno degli ospiti di MasterChef Italia 12 , il cooking show (in onda su Sky e in streaming su NOW in prima serata tutti i giovedì dal 15 dicembre) condotto da Antonino Cannavacciuolo , Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli . Scopriamo insieme qualche curiosità e notizia sulla vita privata e sulla carriera del celebre cuoco.

Enrico Crippa: biografia e vita privata

Classe 1971, Enrico Crippa è nato a Carate Brianza, dove sin da piccolissimo ha sviluppato la passione per la cucina. Si è diplomato all’Istituto alberghiero di Monte Olimpino, a Como. Già all'età di sedici anni ha inizio la sua esperienza nel campo della ristorazione come apprendista nello storico ristorante milanese di Gualtiero Marchesi. Successivamente ci saranno collaborazioni con alcuni tra i migliori chef europei: Christian Willer, Gislaine Arabian, Antoine Westermann, Michel Bras e Ferran Adria. Dal padre e dal nonno ha ereditato la passione per il mercato ed il cibo sano a km zero. Nel 1996 ha avviato a Kope in Giappone il ristorante di Gualtero Machesi. Della sua vita privata si sa poco: è impegnato con Silvia e non ha figli.