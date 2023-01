Sfera Ebbasta tifa Juve o Inter? La dedica a Del Piero non lascia dubbi

Sfera Ebbasta appassionato di calcio. Il popolare cantante ha condiviso nelle scorse ore una Instagram Story dove lo si vede al fianco di Alex Del Piero , ex calciatore della Juventus. A corredo dello scatto, le parole: " The only One n 10 ". Parole che attestano il tifo del cantante per il celebre bianconero.

Sfera Ebbasta interista?

Stando alle voci che circolavano in rete fino a qualche tempo fa, il cantante avrebbe tifato per l'Inter. In rete sono apparse alcune foto sue con Mauro Icardi. Ma pare proprio così non è. Il rapper ha dichiarato di tifare la Juventus, anche se ha ammesso di non essere un fan sfegatato, uno che va allo stadio. La passione per i bianconeri è nata quando era piccolo. E proprio Del Piero, che oggi ha avuto la fortuna di incontrare, era uno dei suoi idoli. Una scoperta scioccante per i fan del biscione.