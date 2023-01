Ibrahimovic, Asterix e Obelix e l'infortunio sul set: cosa è successo

Zlatan Ibrahimovic, ovvero la capacità di essere un campione anche di ironia, passando da calciatore ad attore. L'attaccante del Milan è tra i protagonisti del remake di Asterix e Obelix, dove ha scherzato anche sul suo infortunio in campo. Nelle scorse ore è circolato in rete un video in cui si vede Ibra con le vesti di un gladiatore fare uno scatto verso gli avversari, poi il dolore alla gamba destra: il giocatore si gira e chiede ad ampi gesti il cambio. Com'è evidente a tutti non è però una partita di calcio, ma la nuova pellicola cinematografica che lo vede nel cast nel ruolo del soldato romano Caius Antivirus.