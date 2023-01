Isola dei Famosi, scelti due nuovi opinionisti: i nomi

Fervono i preparativi per l'avvio della nuova edizione dell'Isola dei Famosi che, anche quest'anno, sarà condotta da Ilary Blasi, nella sua prima apparizione televisiva dopo la separazione da Francesco Totti. Ai rumors che si sono susseguiti in questi ultimi mesi riguardo il nome del nuovo inviato in Honduras, si sono aggiunti anche quelli riguardo ai nomi degli opinionisti.