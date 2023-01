Sanremo 2023, che squadre tifano Amadeus, gli ospiti e i Big

Fervono i preparativi per l'avvio della 73esima edizione del Festival di Sanremo , che anche quest'anno sarà condotto da Amadeus affiancato eccezionalmente da Gianni Morandi , in onda in prima serata dal 7 all'11 febbraio su Rai 1 . Tra i protagonisti della kermesse musicale anche tanti insospettabili tifosi di calcio. Scopriamo insieme quali squadre tifano i conduttori, le co-conduttrici, gli ospiti e i cantanti.

Sanremo 2023 e il calcio italiano

Amedeo Umberto Rita Sebastian (vero nome di Amadeus) non ha mai nascosto la sua passione per il calcio. Quando ha un momento libero corre allo stadio per sostenere la sua amata Inter. Il figlio, infatti, si chiama Josè, in onore di Mourinho. Gianni Morandi, co-conduttore del Festival di Sanremo 2023, è invece tifoso del Bologna, di cui è stato anche presidente onorario. Il cantante, che è appassionato anche di running, è tra i fondatori della nazionale cantanti. Chiara Ferragni, co-conduttrice della prima e dell'ultima serata, non ha una grande passione calcistica, anche se è stata immortalata in alcuni scatti con indosso la maglia della Juventus. Se di Francesca Fagnani non si sa molto circa la sua fede calcistica (chissà magari è influenzata dalla passione del compagno Enrico Mentana per l'Inter), sulla pallavolista Paola Egonu si sa della sua passione neroazzurra. Chiara Francini, invece, è legata dal 2005 a Frederick Lundqvist, ex calciatore della nazionale svedese.