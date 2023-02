Elodie, chi è la cantante in gara per Sanremo 2023: profilo e carriera

Elodie è una dei 28 artisti in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo , la popolare kemesse musicale condotta da Amadeus e Gianni Morandi che andrà in onda dal 7 all'11 febbraio su Rai 1.

Scopriamo insieme tutto quello che c'è da sapere sulla nota cantate.

Peso : 60 kg

: 60 kg Età : 32 anni

: 32 anni Altezza : 168 cm

: 168 cm Provenienza: Roma

Elodie, la carriera

Fu rifiutata da Simona Ventura a X Factor, poi ha partecipato ad Amci nel 2015, dove si classificò seconda dietro all'amico Andrea Sylvestre. Giunse quindi la conoscenza con Emma Marrone e Fabrizio Moro, che le produsse un suo album: Un'altra vita (2016), mentre la Brown fu autrice del brano Tutta colpa mia (2017). La fama di Elodie si consolidò l'anno seguente, grazie a Nero Bali, il singolo che è stato certificato con il doppio platino. Poi seguirono altri singoli: Pensare male coi Kolors, Rambla con Ghemon. Ed ancora Margarita e tanti altri. Nel 2020 si è esibita sul palco dell'Ariston a Sanremo con Andromeda, classificandosi al settimo posto. Tornerà al Festival nel 2021 ma in veste di co-conduttrice. Il terzo album, This is Elodie, è arrivato nel 2020.