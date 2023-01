Elodie e Iannone sorpresi al Circo Massimo: passione e promesse d'amore per il 2023

Amore a gonfie vele per Elodie e Andrea Iannone . La cantante ed il campione di MotoGP si frequentano dalla scorsa estate, cercando di preservare al meglio la loro intimità. I due sono stati pizzicati dai paparazzi del settimanale Chi nel backstage del concertone del Circo Massimo la notte di San Silvestro, dove si è esibita anche l'artista.

Capodanno d'amore per Elodie e Iannone

Dopo aver infiammato il pubblico presente con la sua ugola, Elodie si è recata nel backstage, dove ad attenderla per il bacio della mezzanotte c'era proprio Iannone, con cui non sono mancate effusioni romantiche. In una precedente intervista a mara Venier, la cantante aveva dichiarato: "Mi frequento con Andrea, cerco di fare le cose da adulta, pian pianino ci conosciamo".