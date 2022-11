Elodie e Iannone, primo bacio in pubblico! Passione e sorpresa a Milano

Elodie e Andrea Iannone vivono ormai la loro relazione alla luce del sole. Dopo la conoscenza estiva, i due ormai sono diventati una coppia fissa, dove la passione è palpabile e visibile anche attraverso l'occhio indiscreto dei paparazzi, che hanno immortalato la coppia in diversi scatti 'rubati' . Le ultime immagini della cantante e del campione di motociclismo sono quelle pubblicate recentemente dal settimanale Oggi, che ha beccato i due per le strade di Milano .

Elodie e Andrea Iannone: la passione è sempre più forte

La cantante è stata paparazzata mentre accarezzava dolcemente il volto del suo compagno, regalandogli un bacio appassionato, che lui ha ricambiato, noncurante della presenza dei fotografi, che hanno immortalato la scena. Il magazine a commento ha scritto: "Più che Ti mangio il cuore, il titolo del film di Elodie protagonista presentato a Venezia, sembra voler dire Ti mangio tutto". La coppia ha poi preso l'auto e si è diretta a Lugano, dove ormai Io sportivo vive. Pare che la coppia sia già passata alle presentazioni in famiglia. Dopo le vacanze in Puglia ed in Sardegna, i due sono pasati per Milano, Lugano, Madrid ed anche Vasto, città di origine dell'ex concorrente di Ballando con le Stelle.