MasterChef 12, anticipazioni: Golden Mystery Box, prova in esterna e ospite speciale

MasterChef 12 torna con un nuovo appuntamento giovedì 2 febbraio alle 21,15 su Sky e in streaming su NOW (disponibile anche on demand e su Sky Go), condotto come sempre da Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. La nuova puntata avrà come tema quello delle radici e pertanto gli aspiranti chef dovranno confrontarsi con piatti ed ingredienti che appartengono alle proprie origini. La sera si aprirà con la Golden Mystery Box, sotto cui ci saranno piatti che arrivano dal passato e preparati con prodotti della terra.