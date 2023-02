MasterChef 12 ottava puntata: gli eliminati, Chef Fusto e la prova esterna sul Monte Cervino

Giovedì 2 febbraio è andata in onda in prima serata su Sky (e in streaming su NOW) l’ottava puntata di MasterChef 12, condotta come sempre dai giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barnieri e Giorgio Locatelli. Gli aspiranti chef si sono destreggiati sin dall'inizio del nuovo appuntamento con la Golden Mystery Box. I concorrenti hanno trovato sotto le cloche cinque piatti della tradizione italiana vegetariani, che dovranno essere ricreati in chiave moderna. A convincere i giudici con i loro piatti sono stati Edoardo, Hue, Mattia e Sara mentre il resto della Masterclass si è preparato per l'Invention Test.