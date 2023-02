MasterChef 12, gli eliminati Nicola e Ollivier tra record di atletica, pallavolo e calcio

Nicola Longanesi e Ollivier Stemberger sono stati gli eliminati dell'ottava puntata di MasterChef Italia 12, andata in onda giovedì 2 febbraio in prima serata su Sky e in streaming su NOW (disponibile anche on demand e su Sky Go) e condotta da Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Il primo dei due eliminati è uno studente universitario, 20 anni, iscritto al corso di Scienze Gastronomiche di Parma. In passato, la sua passione per la cucina lo aveva portato a partecipare a Junior MasterChef Italia. Il secondo eliminato nel corso dell'ultimo appuntamento con il cooking show è invece è un manager di 45 anni, che ha vissuto molte esperienze anche tragiche, come la guerra nei Balcani negli anni '90. Un uomo, un campione di atletica leggera e uno sportivo, che ama molto viaggiare e sperimentare una cucina internazionale. I due aspiranti chef si sono raccontati nel corso di una rountable su Zoom, svelando anche le loro passioni sportive.