Wanda Nara conduttrice di MasterChef Argentina: l'indiscrezione

Wanda Nara: le ultime indiscrezioni

L'imprenditrice argentina, che si trova attualmente in Turchia con i suoi cinque figli, pare non starà per molto nel Paese duramente colpito dal terremoto. Stando a quanto rivelato da Estefi Berardi, l'ex lady Icardi "prima va in Brasile per registrare una pubblicità per una marca di creme, poi torna (in Argentina, ndr) per iniziare le riprese di MasterChef". Per la manager quindi si apre un altro importante capitolo della sua sfera professionale.