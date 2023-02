FantaSanremo 2023, la lista dei punti completa di bonus e malus

Il Festival di Sanremo 2023 prende il via martedì 7 febbraio in prima serata su Rai 1, e con la kermesse musicale inizia anche il FantaSanremo , il gioco in stile “fantacalcio” che permette di creare delle squadre con i cantanti in gara. Lo scopo del gioco è quello di accumulare punti (ma anche perderli) in base alle azioni compiute dai cantanti in gara scelti nella propria squadra. Le regole del FantaSanremo , costituite da diversi bonus e malus , contribuiranno alla definizione del punteggio finale. Leggi tutto

FantaSanremo, la lista dei bonus

Ecco l'elenco delle attività che faranno ottenere più punti: Bonus posizioni in classifica (Punti posizione serata finale; Punti posizione 2ª, 3ª e 4ª serata), Premi della critica (Premio della critica Mia Martini +50pt; Premio Sergio Bardotti (miglior testo) +50pt; Premio Giancarlo Bigazzi (miglior composizione musicale) +50pt; Premio Sergio Endrigo (miglior interpretazione) +50pt; Premio Giuria di Qualità: artista più votato dalla Giuria di Qualità del FantaSanremo composta da direttrici e direttori d'orchestra impegnati nella direzione di brani in gara al Festival +50pt; Altri premi non citati sopra consegnati sul palco). Bonus ad personam (Tananai si classifica Ultimo +100pt; Ultimo si classifica Tananai + ∞; Cugini di Campagna 22esimi +22pt; 31 punti in serata per gli Articolo 31 +31pt; Cosplay dei Måneskin +20pt; Olly duetta con Benji nella serata delle cover +18km; Duetto con i Jalisse nella serata delle cover Fiumi di punti). Altri punteggi si possono ottenere con i Bonus Serali tra i quali: Primo artista ad esibirsi (ogni serata) +10pt; Artista presentato da co-conduttore +5pt; Artista presentato da ospite +10pt; Artista presentato da ospite internazionale +15pt; Batti cinque con Gianni Morandi +10pt; Dirige l'orchestra il Maestro Beppe Vessicchio +25pt; Bonus Dargen: l'artista indossa occhiali da sole +5pt; Bonus Pelù: l'artista sottrae borsetta o effetto personale a un membro del pubblico +20pt; Artista scalzo +5pt; Scapezzolata: capezzolo in vista, il vedononvedo non conta +10pt (per ogni capezzolo); Scapezzolata: copricapezzolo in vista, il vedononvedo non conta +10pt (per ogni capezzolo); Mic drop +20 pt; Ballerini +10 pt; Performer (altri tipi di esibizioni con la partecipazione di performer non in gara esclusi i ballerini) +15pt.