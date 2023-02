MasterChef 12, Laura e Leonardo eliminati: passione per Serena Williams e Marchisio

Laura e Leonardo sono stati gli eliminati nell'ultima puntata di MasterChef Italia 12, andata in onda giovedì 9 febbraio in prima serata su Sky e in streaming su NOW (disponibile on demand e su Sky Go). I due aspiranti chef si sono raccontati nel corso di roundtable su Zoom, tra emozioni, inediti, sogni e speranze. In aggiunta, hanno anche rivelato il rapporto con lo sport e le passioni sportive. Scopriamoli insieme.

MasterChef tra emozioni e liti....

Laura: "L'esperienza vissuta è stata emozionante, nonostante le discussioni che possono accadere anche nella vita normale".

Leonardo: "Ho creato delle relazioni che non ho neanche con i miei amici".

Chi vorreste in finale?

Laura: "Mi piacerebbe vedere in finale Bubu, Edo e Mattia in finale".

Leonardo: "Anch'io vedo in finale Edoardo, Mattia e Bubu".

Quali sono i vostri progetti futuri?

Laura: "Continuerò a cucinare. Andrò a lavorare in qualche ristorante, seguire dei corsi e aprire un posto mio".

Leonardo: "Ho mollato gli studi di Economia perché voglio seguire questa strada, fare uno stage in un grande ristorante e aprire un locale mio".

Il rapporto con i giudici....

Laura: "I giudici sono tutti e tre diversi. Cannavacciuolo ha creduto di più in me, mi ha dato la forza di lottare e continuare in questo percorso. Chef Barbieri era più duro, ma probabilmente è quello che troveremo quando andrò a lavorare in qualche ristorante".

Leonardo: "Il rapporto più forte è stato con Barbieri anche per motivi di origini. Lui ha sempre la battuta pronta e mi ha sprontato. Locatelli ti toca per l'eleganza con cui dice le cose, mentre sono legato a Cannavacciuolo per l'interconnessione che entrambi abbiamo per il cibo".

Quale è stato il ricordo più bello di MasterChef?

Laura: "La convivialità che si è creata, specialmente durante gli aperitivi e le cene post puntata".

Leonardo: "Lo stare insieme, parlare con persone che condividono le stesse passioni".

Qual è la vostra passione sportiva?

Laura: "Ho fatto tanti sport, porto nel cuore il basket e l'equitazione. Per questioni di orario e organizzazione purtroppo posso fare solo palestra. Serena Williams è l'atleta che seguo con passione".

Leonardo: "Ho praticato calcio dai 6 ai 16 anni. Poi la pallavolo e ora non pratico sport, faccio solo tennis. Seguo la Trentino volley, e come sportivo ho sempre seguito Marchisio, una persona molto a modo".