C'è posta per te sesta puntata, Litizzetto show: Marcuzzi, Celentano, Zerbi e Zorzi alla ricerca di un partner

C'è posta per te è tornato con una nuova puntata sabato 18 febbraio in prima serata su Canale 5, regalando ai telespettatori momenti di svago ma anche di autentiche emozioni. ad aprire l'ultima puntata del people show condotto da Maria De Filippi è stata Luciana Litizzetto che ha ironizzato sui minuti di silenzioe, a volte, vediamo durante le storie: “ A questo punto, non venire proprio in studio! ”. L'ospite ha voluto coinvolgere 4 vip single: Alessia Marcuzzi , Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e Tommaso Zorzi .

C'è posta per te, Litizzetto show

L'obiettivo di Lucianina (così viene amorevolmente chiamata da Fabio Fazio a Che Tempo che Fa) è statoquello di trovare un partner ai 4 vipponi. Successivamente in studio anche Tommaso Zorzi e Rudy Zerbi. Il primo pretendente ad entrare in studio è un ballerino di 75 anni di nome Antonio. Ovviamente, è stato il pretendente di Alessandra Celentano. “Alza la gamba di 90 gradi. Figurati il resto!”, ha commentato la Litizzetto. Un impresario di pompe funebri di Caserta è l’uomo scelto per la Marcuzzi. “I cassamortari ti mancano!”, ha chiosato la comica. La conduttrice di Boomerissima però non la prende benissimo. Momento imbarazzante anche con Tommaso Zorzi, per lui un ragazzo di nome Carlos, rivela le misure, compresa quella del Walter: “20!”. Zerbi incredulo: “20?”. Un uomo anche per Rudy Zerbi. Littizzetto: “Hai provato con le donne e non è andata bene. Diventa fluido!”. “Io sto ancora pensando ai 20 di prima!”, la replica di Zerbi.