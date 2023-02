C'è posta per te quinta puntata: Federica Pellegrini in lacrime

C'è posta per te è tornato in onda sabato 4 febbraio in prima serata su Canale con un nuovo emozionante appuntamento. Ospiti della quinta puntata del people show condotto da Maria De Filippi ha avuto come protagonisti Federica Pellegrini ed il marito Matteo Giunta , ma anche il celebre trio canoro Il Volo .

Federica Pellegrini a C'è posta per te

Dopo un breve video di presentazione, la coppia ha risposto alle domande della De Filippi: "Se mi fa impressione essere chiamata moglie? Devo dire che è molto strano. C'è un po' di magia in più. Ci sentiamo sempre dei giovincelli. Moglie è un nome e un cambio importante. C'è un brivido in più". La coppia è in studio per Ida, che vuole fare una sorpresa al padre, alla madre e alla sorella facendogli conoscere la campionessa, esempio di coraggio, dedizione. Vuole ringraziarli per averla assistita durante la malattia ( la giovane ha avuto un tumore al seno). L'ex nuotatrice si è particolarmente emozionata, lasciandosi andare alle lacrime, quindi ha commentato, dicendo: "Ci avete fatto emozionare. Ci siamo sposati da poco e per noi siete un esempio. È nelle difficoltà che si vede la famiglia, nelle difficoltà vorremmo essere forti come voi. Vi faccio i complimenti. Siete una forza. Anche noi abbiamo due belle famiglie, la vostra storia è terribile, comune alla nostra famiglia. La sfiga ci vede benissimo e può metterci in difficoltà, ma se dietro si hanno persone che ci stanno vicino, si riesce a superare anche quello". Matteo Giunta ha poi concluso con: "La vita è un bellissimo viaggio, a volte ci mette a tappeto, ma la fortuna è avere persone che ci aiutano a rialzarci. Come dice Ida, la sua forza siete voi".