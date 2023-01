C'è posta per te quarta puntata: le sorprese di Charlize Theron e Irama

C'è posta per te è tornato in onda sabato 28 gennaio in prima serata su Canale5 con una quarta puntata densa di emozioni e anche momenti di divertimento. Il cantante Irama e la celebre attrice Charlize Theron sono invrervenuti per sorpredenre alcuni protagonisti del nuovo appuntamento del people show targato Mediaset.

C'è posta per te 28 gennaio: arriva Charlize Theron

Alessandro, insieme a sua figlia Cristina, ha voluto fare una sorpresa a sua moglie Franchina, profondamente addolorata per la morte improvvisa di Vincenzo, loro figlio, a soli 28 anni. La donna ha ricevuto la sospresa di Charlize Theron, la celebre diva di Hollywood, che le ha detto: "Le persone che non ci sono più non le dimenticheremo, ma dobbiamo ricordarci di chi è qui con noi". Dopo questo momento emozionante, il people show di Canale 5 è proseguito con la seconda storia, quella di Carmen, che ha chiamato il programma per ricucire il rapporto con il padre Giuseppe. Quest'ultimo è sposato da ormai vent'anni con un'altra donna. Nonostante le incomprensione, a prevalere è però la volontà di tenere unite le famiglie per quanto possibile.