Isola dei famosi 2023: data, puntate, ultime news

Fervono i preparativi per la nuova edizione dell' Isola dei Famosi 2023 , che andrà in onda su Canale 5 e sarà condotta da Ilary Blasi . Se la finale del Grande Fratello Vip è cosa certa (prevista per lunedì 3 aprile), cosa diversa invece è la data di inizio del reality show targato Mediaset.

Isola dei Famosi 2023: la data d'inizio

Stando alle recenti indiscrezioni apparse in rete, ci sarebbe già una data: la prima puntata dell’Isola dei famosi 2023 andrà in onda lunedì 17 aprile 2023 e non lunedì 10 aprile come precedenti rumors avevano riferito. La decisione di posticipare l'avvio del programma deriverebbe dal fatto che quella data corrisponde al lunedì dell’Angelo, giorno di Pasquetta, da qui la decisione dello slittamento di una settimana.