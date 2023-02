Hue, chi è la concorrente di MasterChef 12: profilo e carriera

Hue è una delle concorrenti di MasterChef Italia 12 , il talent culinario in onda su Sky (in streaming su NOW, disponibile on demand e su Sky Go) prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Antonino Cannavacciuolo , Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli .

Scopriamo insieme tutto quello che c'è da sapere sull'aspirante chef.

Hue, la carriera

Dopo essersi trasferita in Italia, Hue scopre la passione per la cucina italiana, quindi decide di portare i sapori del tricolore anche al suo paese d'origine, il Vietnam. In Italia ha vissuto in diverse città come Bolzano, Salerno, Venezia e Firenze, scoprendone i sapori e i piatti della cucina tipica locale. Dopo tanto girare, Hue ha deciso di fermarsi a Firenze, dove vive attualmente e lavora come project assistant per una società che sviluppa cooperazione tra aziende italiane e vietnamite.