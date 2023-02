MasterChef 12, la semifinale: chi sono gli eliminati e i 4 finalisti

Giovedì 23 febbraio è andato in onda in prima serata su Sky e in streaming su NOW il penultimo appuntamento con MasterChef 12 , il talent culinario condotto da Antonino Cannavacciuolo , Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli . Due eliminati e quattro i finalisti che sono stati decretati nel corso della semifinale.

Il primo eliminato

La penultima puntata è iniziata con la Mystery Box, sotto la quale ogni concorrente ha trovato un ingrediente scelto ad hoc dagli chef. Per Sara i giudici scelgono l’avocado, che rispecchia la sensualità della concorrente nel convincere chi ha di fronte. Per Bubu gli Chef scelgono gli gnocchi di riso: “Sei molto giovane ma stai prendendo delle decisioni da vero adulto”, il commento di Chef Barbieri. Roberto ha avuto dei problemi durante la preparazione: il ripieno dei suoi ravioli è caduto per terra. Il miglior piatto è quello di Bubu. Jeong Kwan, vincitrice dell’Icon Award ai Asia’s 50 Best Restaurants 2022 è l'ospite arrivato per l'Invention Test. "Quando parliamo di cibo voglio che voi diventiate l’ingrediente stesso", ha sottolineato la monaca buddista. Ad avere la peggio è stato Roberto, che si è congedato dicendo: "Grazie Chef, perché in questo percorso mi avete stimolato e stuzzicato per vedere fino a che punto potevo arrivare. Mi sono aperto e buttato, è stato il viaggio più bello della mia vita".