Italia's Got Talent 13, arriva Khaby Lame! Ecco tutte le novità

Grandi novità per la nuova edizione di Italia's Got Talent . Il popolare programma di intrattenimento televisivo giunto alla sua tredicesima stagione, ha già avviato le prime registrazioni e da quest'anno andrà in onda su Diseny + . Occhi puntati sulle new entry e su chi invece è stato confermato.

Khaby Lame e Elettra Lamborghini a Italia's Got Talent

Nella giuria di Italia's Got Talent continueranno a sedere Frank Matano (presente già da quando il talent è sbarcato su Sky) e Mara Maionchi (giudice dal 2019). Ad aggiungersi saranno due new entry: il tiktoker Khaby Lame (154 milioni di seguaci su TikTok e 80 milioni su Instagram) e la cantante Elettra Lamborghini. Novità anche sul fronte della conduzione, poiché al posto di Lodovica Comello arrivano Aurora Leone e Gianluca Colucci in arte Fru (fanno parte del gruppo The Jackal) ex concorrenti di Pechino Express.