Maurizio Costanzo, Maria De Filippi e l'emozionante messaggio in tv prima di "C'è Posta per Te"

Maria De Filippi è tornata in tv dopo la morte di Maurizio Costanzo con un nuovo appuntamento di C'è Posta per te, andato in onda sabato 4 marzo in prima serata su Canale 5. Prima dell'inizio della messa in onda (la puntata è stata registrata diversi mesi fa), la conduttrice ha voluto inviare un messaggio ai telespettatori e fan del programma.