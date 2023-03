Ilary Blasi è pronta a rompere il silenzio su Totti: l'indiscrezione

Ilary Blasi potrebbe presto rompere il silenzio in cui si è trincerata (non rilasciando interviste) dopo l'annuncio della separazione da Francesco Totti , avvenuta nel luglio scorso. L’occasione è la presentazione de la nuova edizione dell’Isola dei famosi, che partirà lunedì 17 aprile in prima serata su Canale 5, subito dopo la conclusione del Grande Fratello Vip.

Ilary Blasi e la rottura con Totti

Stando alle ultime indiscrezioni riportato dal settimanale Nuovo, Ilary Blasi in occasione dell'intervista nel salotto televisivo di Silvia Toffanin "dirà la sua anche sulla battaglia legale che la vede opposta al suo ex marito Francesco Totti". Sempre sul rotocalco si legge: "Ecco perché con la scusa di dover promuovere il reality e di presentare i naufraghi che andranno in Honduras, Ilary potrà anche spiegare la sua versione dei fatti in merito alla separazione dall’ex calciatore della Roma. Gli argomenti in ballo sono tanti. Si va dalla sottrazione dei Rolex di lui e delle borse griffate di lei, alla gestione dei tre figli, fino ai presunti tradimenti della Blasi cui Totti ha fatto riferimento nella sua intervista rilasciata a settembre al Corriere della Sera".