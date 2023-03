Pechino Express 2023: quali sono le tappe e il programma

Pechino Express 2023 sta per iniziare: la data di messa in onda della nuova edizione del travel reality condotto da Costantino della Gherardesca è prevista per il 9 marzo su Sky, disponibile anche on demand e in streaming su NOW (dove vederlo in tv). Scopriamo insieme quali sono le tappe ed il percorso che faranno i concorrenti in gara.