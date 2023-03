Pechino Express, Alessandra Demichelis nella bufera per una frase shock sui poveri

Pechino Express 2023 non è ancora iniziato (la messa in onda è prevista per giovedì 9 marzo in prima serata su Sky) ed è già polemica. A scatenarla una frase detta dall'avvocata Alessandra Demichelis, una delle concorrenti del reality targato Sky condotto da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio: "I poveri dovrebbero bruciare all’inferno". A Pechino Express è in coppia con l'altra legale, Lara Picardi.