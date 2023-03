Oscar 2023, chi ha vinto: la lista dei film e attori premiati

Everything Everywhere All at Once proclamato il film vincitore della 95esima edizione degli Oscar , tenuta al Dolby Theatre di Los Angeles nella notte tra l'11 e il 12 marzo. La statuetta per il miglior protagonista è andato a Brendan Fraser per The Whale, mentre Michelle Yeoh come miglior attrice per la sua interpretazione in Everything Everywhere All at Once (prima interprete asiatica a ricevere l'ambita statuetta), che ha ottenuto ben sette premi. Quattro statuette per "Niente di nuovo sul fronte occidentale", mentre grange delusione per Alva Rohrwacher, la regista del cortometraggio italiano Le pupille. Tra i presenti al popolare evento tenuto a Los Angeles, anche il tiktoker Kaby Lame, grande tifoso della Juventus. L'evento è stato mandato in onda in diretta tv in Italia su Sky ed in streaming su NOW.

Oscar 2023: tutti i premiati

Chi ha ricevuto l'ambita statuetta dell'Oscar 2023? Per la Miglior regia: Everything Everywhere All at Once; per la Miglior canzone originale: Naatu Naatu – RRR; per Miglior film di animazione: Pinocchio di Guillermo del Toro; per il Miglior film Straniero: Niente di nuovo sul fronte occidentale ; per il Miglior attore non protagonista: Ke Huy Quan per Everything Everywhere All at Once. Ed ancora: per la Miglior attrice non protagonista: Jamie Lee Curtis per Everything Everywhere All at Once; per la Migliore sceneggiatura originale: Daniel Kwan e Daniel Scheinert per Everything Everywhere All at Once; per la Miglior sceneggiatura non originale: Sarah Polley per Women Talking – Il diritto di scegliere; per i Migliori costumi: Ruth E. Carter per Black Panther: Wakanda Forever. A cui si aggiungono: per la Migliore colonna sonora: Volker Bertelmann per Niente di nuovo sul fronte occidentale; Miglior scenografia: Christian M. Goldbeck ed Ernestine Hipper per Niente di nuovo sul fronte occidentale.