Lol 3, chi ha vinto: il colpo di scena in finale e il montepremi

Chi ha vinto Lol 3?

Alla fine del percorso sono arrivati Luca Bizzarri e Fabio Balsamo dei TheJackal, superando perfino l'irresistibile comicità di NIno Frassica. Nella fase finale di gioco (dove i concorrenti devono guardarsi negli occhi), è arrivato un fuoriprogramma da parte di Bizarri, che ha detto: "Senti, ma perché non facciamo una cosa? La mia paura è che stiamo qua fino alle quattro del mattino. Io non posso più fare niente per farti ridere e tu non puoi più fare niente per farmi ridere. Visto che abbiamo fatto questo giro insieme, perché non facciamo a metà? Io ho un'associazione a cui tengo molto e credo tu anche. Non le daremo 100, le daremo 50, ma credo che saranno contenti lo stesso". L'altro concorrente ha accettato la proposta, quindi dopo essersi stretti la mano si sono lasciati andare ad una sonora risata.