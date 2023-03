Belen Rodriguez a Le Iene dopo l'assenza: come sta e la battuta ironica

Belen Rodriguez è tornata alla conduzione de Le Iene, dopo una settimana di assenza. La showgirl è stata al timone della puntata del 21 marzo, al fianco di Max Angioni, il comico che ha preso il posto di Teo Mammucari. La moglie di Stefano De Martino non ha spiegato esattamente il motivo della sua inaspettata assenza (la scorsa settimana Claudio Santamaria aveva riferito che non era stata bene) piuttosto ha voluto fare dell'ironia sul fatto: “Ho avuto bisogno di fermarmi per qualche giorno. Dovevo fare il tagliando, la macchina è vecchia”.