Masterchef 12, la confessione di Sara sulla malattia e l'inno alla vita

Sara Messaoudi, ex concorrente di MasterChef Italia 12, ha sorpreso tutti con una confessione inaspettata affidata ad un toccante e struggente post su Instagram, dove si legge: "Oggi è un giorno che ricorderò sempre. Ansia e depressione.

Per anni ho sofferto di questa brutta malattia. Passavo le giornate a letto, senza la forza e volontà di alzarmi e iniziare la giornata. Vedevo tutto così buio, avevo paura pure di me stessa".