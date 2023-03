Jerry Calà dopo l'infarto in tv: "Mi chiamavano Libidine"

Jerry Calà sta meglio e sta recuperando dopo l'infarto e la conseguente delicata operazione a cui è stato sottoposto nei giorni scorsi a Napoli, dove si trovava quando è stato colto da improvviso malore. L'attore è intervenuto in collegamento telefonico durante l'ultima puntata de La Vita in diretta, dove ha parlato delle sue attuali condizioni di salute, senza mai far mancare una nota ironica.