Pechino Express: Matteo Giunta nudo, Achille Costacurta e il dolce messaggio sul cappellino

Pechino Express è tornato in onda giovedì 23 marzo in prima serata su Sky con una terza puntata emozionante, dove non sono mancati i colpi di scena. Tra i tanti anche quello che ha visto protagonista Matteo Giunta. Dopo aver vinto la prova immunità la coppia dei Novelli Sposi ha potuto godere di un trattamento ayurvedico. Le immagini proposte hanno mostrato a sorpresa anche il lato b del marito di Federica Pellegrini (protagonista la scorsa puntata di uno sfogo senza precedenti), scatenando i commenti di apprezzamento sui social.