Belen Rodriguez a Le Iene: "De Martino? Furbacchione e birichino"

Belen Rodriguez ha rilasciato un’intervista a Le Iene Inside, in onda in prima serata domenica 26 marzo su Italia 1. Nello spin off del celebre programma di successo, si è parlato di amore, fedeltà e monogamia. Sul tema è stata chiesta anche qualche dichiarazione alla showgirl argentina, attualmente legata al conduttore tv Stefano De Martino. Un amore il loro che è nato diversi anni fa, ma che ha visto qualche battuta d'arresto. Ed è proprio durante queste pause che l'argentina ha iniziato una nuova relazione con Antonino Spinalbese, da cui ha avuto Luna Marì. Un legame che non è durato molto, poiché l'amore è naufragato.