Georgina rivela il posto più strano in cui ha fatto sesso con Ronaldo

Georgina Rodriguez ha conquistato tutti con la seconda stagione della sua docuserie targata Netflix, posizionandosi tra in vetta tra i contenuti più visti sulla piattaforma digitale. Ai fan la compagna di Cristiano Ronaldo ha mostrato la casa di Madrid, in tutta la sua bellezza, tra piscine, camere lussuose ed una confortevole spa.

Georgina e Cristiano Ronaldo: il posto in cui hanno fatto l'amore

Durante una conversazione con degli amici nella docuserie 'Soy Georgina", si è scoperto il luogo insolito in cui Georgina avrebbe fatto sesso con il calciatore portoghese. L'influencer ha raccontato che dopo aver fatto un tatuaggio, non poteva basgnarsi le braccia, così il calciatore oggi all'Al-Nassr le avrebbe chiesto di andare alla spa. "Avresti potuto fare l'amore a letto non nella spa", ha detto Iván, amico di Georgina e collaboratore di Telecinco. Ma la modella si è lasciata sfuggire: "No, l'abbiamo fatto lì". Anche se poi ha cercato di negare tutto, ormai era troppo tardi.