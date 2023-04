Jerry Calà a Domenica In: il dolore, l'infarto e la paura

Jerry Calà è stato ospite dell'ultima puntata di Domenica In, andata in onda il 2 aprile su Rai 1. L'attore comico ha raccontato dell'infarto avuto qualche settimana fa, mentre si trovava a Napoli impegnato nelle riprese del suo ultimo film. " Sono ancora qua ", con queste parole l'ex marito di Mara Venier ha esordito l'intervista raccontando poi cosa accadde la notte in cui accusò il malore.

Jerry Calà, il racconto a Domenica In

"Quando ho avuto il malore, mi è venuto un peso fortissimo allo stomaco, pensavo ad un'indigestione. Avevo mangiato in camera in fretta dopo una giornata di lavoro, poi ho capito che c'era qualcosa di più. Grazie al tempestivo intervento del 118, mi hanno fatto un elettrocardiogramma, non passava il dolore e quindi mi hanno ricoverato. In ospedale ho trovato la clinica con uno staff già pronto, non sono passato neanche dal pronto soccorso. Siamo andati subito in sala operatoria, mi hanno messo degli stent. Il mio prossimo libro è "Una vita di stent", ha raccontato l'attore comico. Questa disavventura ha però lasciato il segno: "La paura ti rimane, io ora ho paura a dormire da solo, a stare in casa da solo. Spero mi passi", ha ammesso Calà.