Wanda Nara il bacio rifiutato e il segreto di Icardi rivelato

Wanda Nara ed il bacio negato a Icardi

Se sono tornati insieme, allora perché la Nara ha rifiutato di baciare in bocca Icardi al suo arrivo a MasterChef? Questo è il particolare che hanno notato in tanti, e Wanda è subito corsa ai ripari, spiegando: "Non gli do un bacio sulla bocca perché lascio tutto... Lascio tutto segnato". Il giocatore del Galatasaray appena entrato nello studio era andato a salutare la moglie con un abbraccio, mentre lei gli ha dato un bacio sulla guancia. Subito dopo la Nara ha elogiato il marito, definendolo "l'esperto di carne in famiglia". Il padre di Maurito era un macellaio e gli piace molto arrostire. La Nara ha poi svelato ai telespettatori e ai fan, che: "Con la ricetta della mela mi sono innamorata di Mauro".