Sanremo 2024, una cantante al posto della Ferragni? La scelta di Amadeus

Amadeus sarebbe già al lavoro per Sanremo 2024. Se qualche settimana fa la rivista Chi annunciava che il direttore artistico avesse rinnovato l'invito a Chiara Ferragni, nell'ultimo numero in edicola svela un nuovo retroscena. L'influencer pare non sia disponibile a fare una nuova esperienza sul palco dell'Ariston, così ad affiancare il conduttore stavolta ci potrebbe essere la cantante Annalisa.