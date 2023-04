Eurovision Song Contest 2023: Rita Ora e gli altri ospiti

Rita Ora parteciperà come ospite all' Eurovision Song Contest 2023 . La celebre cantante e attrice si esibirà alla Liverpool Arena nel corso della prima semifinale della cerimonia , che si terrà dal 9 al 13 maggio 2023. Durante la manifestazione ci saranno anche numerosi artisti ucraini.

Rita Ora all'Eurovision Song Contest 2023

L'esibizione di Rita Ora è prevista durante l'intervallo della prima serata dell'ESCE 2023, in onda il 9 maggio. La cantante inglese porterà sul palcoscenico un medley contenente i suoi più grandi successi. Ma non è tutto, poiché l'artista presenterà in esclusiva mondiale il nuovo singolo estratto da Ro3 Praising You. Sul profilo Instagram della kermesse musicale si legge: "Una formazione stellare per le semifinali". La Ora è stata una delle modelle del calendario Pirelli 2022.