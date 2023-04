Pechino Express sesta puntata: Costacurta 'cuore di panna', Pellegrini alla riscossa

Pechino Express 2023 è tornato in onda giovedì 13 aprile in prima serata su Sky Uno con tante novità e colpi di scena, a cominciare dalla divisione delle coppie, che sono state mischiate, perdendo coì il proprio punto di riferimento durante questa emozionante avventura.

Pechino Express: le tappe, Matteo Giunta e Giorgia Soleri

La sesta tappa di Pechino Express ha preso il via da Sibu, poi è proseguita a Mukah dove le tre coppie in gara si sono sfidante nella Prova Vantaggio. A seguire i viaggiatori hanno raggiunto lo straordinario Parco Nazionale di Niah, dove hanno dovuto superare una nuova prova. Il traguardo finale è stato nella città costiera di Miri. Tra i momenti più esilaranti della puntata anche la piccola grande disattenzione di Matteo Giunta, che ha chiamato "amore" Giorgia Soleri delle Attiviste. Colpa dell'abitudine, certamente, ma chissà come l'avranno presa i rispettivi partner, Federica Pellegrini e Damiano David dei Maneskin.