Pechino Express: disavventura per Pellegrini, Costacurta al vetriolo

Pechino Express 2023 è tornato in onda giovedì 6 aprile con una nuova puntata in prima serata su Sky. Protagonista assoluta del nuovo appuntamento del travel reality condotto da Costantino della Gherardesca e Enzo Miccio, è stata la campionessa di nuoto Federica Pellegrini, che nel gioco è in coppia con il marito Matteo Giunta.