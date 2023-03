Pechino Express: Damiano dei Maneskin commuove. Pellegrini, piccante-show

Pechino Express è tornato in onda giovedì 30 marzo in prima serata su Sky con una quarta puntata emozionante e ricca di colpi di scena. Ultima tappa in India per il travel reality condotto da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio. La quarta tappa è iniziata da Mysore, poi Nanjangud Suruchi ed ancora Thrissur, dove è stata disputata la prova immunità con il “gioco degli elefanti”. Il gioco è poi proseguito a Cochin e si è concluso a Kumarakam.