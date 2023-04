Pechino Express, Federica Pellegrini e la dura replica agli haters

Federica Pellegrini ha deciso di replicare alle numerose critiche che si sono registrate in rete, dopo l'ultima puntata di Pechino Express , andata in onda giovedì 13 aprile, durante la quale l'ex nuotatrice, in gara con il marito Matteo Giunta , ha deciso di eliminare la coppia Mamma e Figlio .

Federica Pellegrini nella bufera dopo Pechino Express: la replica

La scelta di Federica di mandare a casa Martina Colombari e Achille Costacurta non è proprio andata giù a parte dei fan del programma, che l'hanno accusata di essere troppo competitiva e di pensare solo a vincere. L'ex nuotatrice ha sceltro di replicare ai beceri commenti, con un post su Instagram dove si legge: "Tranquilli che a stare sul caxxo perché mi piace vincere ci sono abituata… sono una DONNA". In aggiunta la scritta "not so boring", che tradotto in italiano significa "non così noiosa", mentre accanto alla parola "bulli" ha aggiunto l'emoticon del pollice verso.