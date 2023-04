Martina Colombari nuda sui social: lo scatto sexy per una buona causa

Martina Colombari nuda su Instagram. L'ex concorrente di Pechino Express ha sorpreso tutti i suoi followers condividendo nelle scorse ore uno scatto artistico sul suo account ufficiale, dove si è mostrata senza veli. Un gesto forte, che la moglie di Billy Costacurta ha fatto per un motivo importante, non certo per far vedere la sua bellezza ed il suo fisico perfetto.