Elisabetta Gregoraci, l'amore e Briatore: "Con Flavio vicino..."

Elisabetta Gregoraci è stata ospite dell'ultima puntata di Domenica In andata in onda il 16 aprile su Rai 1. La showgirl, dopo aver a lungo ricordato l'amata mamma Melina (morta nel 2011), ha raccontato anche dell'amore avuto con Flavio Briatore e dei loro rapporti oggi.

Elisabetta Gregoraci e Briatore: il rapporto oggi

Nonostante la separazione tra i due, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno degli ottimi rapporti, anche per il bene del figlio Nathan Falco. Sui social si vedono spesso immagini che li ritraggono insieme in vacanze di famiglia, così come pranzi all'insegna dell'amicizia. Durante l'ospitata nel salotto televisivo di Mara Venier, Ely ha però svelato un dettaglio inedito: la gelosia tutt'ora esistente da parte di Flavio nei suoi confronti. "Non è facile. Perché quando arriva una persona accanto a me... Beh si trova a condividere delle cose insieme a noi... A volte stiamo a pranzo tutti insieme, non è facile", ha rivelato la Gregoraci. Parole che hanno suscitato la replica delle Venier: "Devi trovare un santo".