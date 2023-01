Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, la prima foto di coppia a Dubai

Elisabetta Gregoraci insieme a Giulio Fratini per la prima volta sui social. Il 2023 dell'ex lady Briatore parte con una novità senza precedenti, cioè quellla della condivisione di uno scatto dove si vede anche il neocompagno della showgirl, rompendo quindi con la decisione assunta in precedenza che ha portato i due a non farsi vedere insieme per mesi.