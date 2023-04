Caterina Balivo e lo scudetto del Napoli: la promessa inaspettata

Caterina Balivo è stata ospite dell'ultima puntata di 'Da noi... a ruota libera', andata in onda domenica 16 aprile su Rai 1. Nel salotto televisivo di Francesca Fialdini, la showgirl in quota La7 ha parlato del suo tifo calcistico, non mascherando la passione per il Napoli. L'entusiasmo per le performance in campo della squadra di De Laurentiis, l'hanno portata perfino a fare una promessa clamorosa.