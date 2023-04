Diletta Leotta, post col pancione e commenti fuori luogo: fan all'attacco

Diletta Leotta, gli haters e i messaggi positivi

"Crescendo insieme", ha scritto la Leotta a commento di un selfie. Se tanti follower si complimentano con la presentatrice per la dolce attesa, ci sono anche i soliti detrattori che invece la criticano per la condivisione degli scatti con la pancia in evidenza. Altri commenti beceri cadono nella volgarità oppure fanno riferimento ad ex della Leotta. Per fortuna i messaggi positivi e di critica nei confronti degli haters superano di gran lunga gli altri. Tra i tanti: "Che commenti allucinanti. Riuscite a fare schifo anche sotto la foto di una donna incinta, vergognatevi!"; "Certi commenti di certi uomini mi fanno ribrezzo, senza parole per la cattiveria che si legge..."; "Diletta, scusaci come genere maschile per tutti i messaggi inopportuni che molti di noi scrivono. Tanti auguri per la tua gravidanza, spero possa essere serena e che entrambe stiate bene. Un abbraccio". Nelle Instagram stories successive Diletta ha mostrato come ha trascorso le ultime ore, tra relax in acqua e coccole al suo adorato cagnolino Lillo. Momenti di dolcezza che non potranno essere rovinati dai soliti, sciocchi seminatori d'odio.