Diletta Leotta e Loris Karius, la Pasqua e il gender reveal: cosa è successo

Diletta Leotta e Loris Karius aspettano una bambina. Lo hanno rivelato nel corso di un gender reveal party organizzato per Pasqua in Sicilia, dove la coppia ha passato questi giorni di festa. L'indiscrezione riguardante il fiocco rosa per la coppia era già nell'aria da giorni, ma solo recentemente i diretti interessati hanno deciso di ufficializzare la notizia.