Diletta Leotta a Felicissima Sera, tra voglie e pannolini: prove da mamma

Ospite speciale per l'ultima puntata di Felicissima Sera- All Inclusive, il programma di Pio e Amedeo in onda in prima serata su Canale 5: a movimentare lo studio ci ha pensato Diletta Leotta. La conduttrice di Dazn, che poche settimane fa ha annunciato di aspettare un bambino dal compagno Loris Karius, è stata "vittime" delle prove organizzate dai due conduttori che hanno fatto di tutto per scoprire il sesso del bebè ma non ci sono riusciti: anche se in realtà, da settimane si vocifera che il fiocco sarà rosa. Voci che Diletta non ha confermato nemmeno in prima serata. Non ha svelato se sarà una bimba o un bimbo, ma ha rivelato un retroscena sulla gravidanza:"Ho una voglia pazzesca di spremuta d'arancia".